РФ ударила по гостинице в Кривом Роге: что известно о последствиях

Фото: спасатель с собакой на месте событий в Кривом Роге (t.me/dsns_telegram)

Поздно ночью, 26 августа, Россия атаковала Кривой Рог. В результате удара погибли 2 человека, еще 5 получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины в Telegram.

В частности, в полночь вражеская ракета попала в отель, частично разрушив четырехэтажное здание. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 5 человек. По состоянию на утро поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут находиться еще два человека. В результате атаки повреждены 6 магазинов, 4 многоквартирных жилых дома и 8 автомобилей. "Вместе со спасателями на месте работают верхолазы ГСЧС и кинологи. Психологи ГСЧС оказали помощь 11 взрослым и 2 детям", - говорится в сообщении в 07:28.