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Ночная атака на Кривой Рог: число погибших возросло

Кривой Рог, Вторник 27 августа 2024 18:54
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Ночная атака на Кривой Рог: число погибших возросло Фото: в Кривом Роге продолжается спасательная операция после удара россиян (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

В результате ракетного удара по отелю в Кривом Роге известно уже о трех погибших. Спасательная операция продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

"Уже трое погибших из-за ночной ракетной атаки на Кривой Рог. Без вести пропавшим остается еще один человек", - написал он.

Фото: последствия ракетного удара россиян (t.me/dnipropetrovskaODA)

По словам Лысака, спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Также он добавил, что в городе повреждены восемь магазинов и кафе, 14 многоэтажек и около 20 автомобилей.

Что предшествовало

Напомним, в полночь российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Было прямое попадание в отель, здание частично разрушено.

Сотрудникам ГСЧС после происшествия удалось спасти пятерых людей.

При этом по состоянию на сегодняшнее утро было известно о двух погибших в результате удара.

Стоит заметить, что несколько дней назад российские оккупанты нанесли удар по отелю в Краматорске баллистической ракетой "Искандер". Было известно, что в результате пострадали журналисты. Один из них - сотрудник Reuters - погиб.

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