Ночная атака на Кривой Рог: число погибших возросло

В результате ракетного удара по отелю в Кривом Роге известно уже о трех погибших. Спасательная операция продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

"Уже трое погибших из-за ночной ракетной атаки на Кривой Рог. Без вести пропавшим остается еще один человек", - написал он. Фото: последствия ракетного удара россиян (t.me/dnipropetrovskaODA) По словам Лысака, спасатели продолжают работать на месте происшествия. Также он добавил, что в городе повреждены восемь магазинов и кафе, 14 многоэтажек и около 20 автомобилей.