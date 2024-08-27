Нічна атака на Кривий Ріг: кількість загиблих зросла

Фото: у Кривому Розі триває рятувальна операція після удару росіян (t.me/dnipropetrovskaODA)

Внаслідок ракетного удару по готелю у Кривому Рогу відомо вже про трьох загиблих. Рятувальна операція продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.

"Вже троє загиблих через нічну ракетну атаку на Кривий Ріг. Безвісти зниклим залишається ще одна людина", - написав він. Фото: наслідки ракетного удару росіян (t.me/dnipropetrovskaODA) За словами Лисака, рятувальники продовжують працювати на місці події. Також він додав, що у місті пошкоджено вісім магазинів та кафе, 14 багатоповерхівок та близько 20 автомобілів.