Ночная атака на Киевскую область: обломки дрона попали в многоэтажку
В Киевской области в результате ночной атаки обломки вражеского БпЛА попали в недостроенный многоэтажный дом. Спасатели ликвидировали возгорание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Ночью обломки вражеского БпЛА попали в недостроенный многоэтажный дом, вызвав пожар на 23-м этаже.
Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, предотвратив его распространение.
Дом еще не заселен, поскольку находится на стадии строительства, поэтому людей внутри не было.
Обломки частично повредили несколько помещений на 11-м и 23-м этажах.
По предварительной информации, пострадавших нет. Однако охранник жилого комплекса, мужчина 1974 года рождения, испытал острую реакцию на стресс. Медики оказали ему необходимую помощь.
На месте работали экстренные службы. Правоохранители фиксируют последствия атаки.
Ночная атака
Рано утром 24 февраля 2025 года российские оккупанты нанесли авиаудар управляемой авиабомбой (КАБ) по Харькову. Вражеская атака пришлась на гражданское предприятие.
Около четырех часов утра взрыв прогремел на окраине города, в Киевском районе. В результате удара поврежден гражданский объект.
Кроме того, накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив рекордное количество дронов и нанеся удары баллистическими ракетами.