Ночная атака на Киевскую область: обломки дрона попали в многоэтажку

В Киевской области в результате ночной атаки обломки вражеского БпЛА попали в недостроенный многоэтажный дом. Спасатели ликвидировали возгорание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Ночью обломки вражеского БпЛА попали в недостроенный многоэтажный дом, вызвав пожар на 23-м этаже. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, предотвратив его распространение. Дом еще не заселен, поскольку находится на стадии строительства, поэтому людей внутри не было. Обломки частично повредили несколько помещений на 11-м и 23-м этажах. По предварительной информации, пострадавших нет. Однако охранник жилого комплекса, мужчина 1974 года рождения, испытал острую реакцию на стресс. Медики оказали ему необходимую помощь. Фото: ГСЧС Украины На месте работали экстренные службы. Правоохранители фиксируют последствия атаки.