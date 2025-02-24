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Россияне ударили по Харькову КАБом: что известно

Понедельник 24 февраля 2025 06:15
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Россияне ударили по Харькову КАБом: что известно Фото: информация о разрушениях и повреждениях уточняется (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 24 февраля 2025 года, российские оккупанты нанесли удар КАБом по Харькову. Под вражеской атакой оказалось гражданское предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В четыре утра враг ударил по Харькову КАБом. Прилет произошел фактически на окраине города в Киевском районе. Под ударом оказалось гражданское предприятие", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что пострадавших к счастью нет. В то же время информация о разрушениях и повреждениях уточняется.

Российские атаки по Украине

Напомним, что прошлой ночью, накануне третьей полномасштабной войны России против Украины, россияне запустили рекордное количество дронов и нанесли удар баллистикой. В частности, пострадали Киев, Кривой Рог, Запорожье, Одесская область, а также другие регионы.

Подробнее о том, где фиксировались вражеские атаки, удары, повреждения и разрушения - читайте в материале РБК-Украина.

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