Нічна атака на Київщину: уламки дрона влучили в багатоповерхівку
На Київщині внаслідок нічної атаки уламки ворожого БпЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок. Рятувальники ліквідували займання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Telegram міського голови Ігоря Сапожка.
Вночі уламки ворожого БпЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок, спричинивши пожежу на 23-му поверсі.
Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання, запобігши його поширенню.
Будинок ще не заселений, оскільки перебуває на стадії будівництва, тож людей усередині не було.
Уламки частково пошкодили кілька приміщень на 11-му та 23-му поверхах.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Однак охоронець житлового комплексу, чоловік 1974 року народження, зазнав гострої реакції на стрес. Медики надали йому необхідну допомогу.
На місці працювали екстрені служби. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.
Нічна атака
Рано вранці 24 лютого 2025 року російські окупанти завдали авіаудару керованою авіабомбою (КАБ) по Харкову. Ворожа атака прийшлася на цивільне підприємство.
Близько четвертої години ранку вибух прогримів на околиці міста, у Київському районі. Унаслідок удару пошкоджено цивільний об’єкт.
Крім того, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши рекордну кількість дронів і завдавши ударів балістичними ракетами.