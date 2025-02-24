Нічна атака на Київщину: уламки дрона влучили в багатоповерхівку

На Київщині внаслідок нічної атаки уламки ворожого БпЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок. Рятувальники ліквідували займання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Telegram міського голови Ігоря Сапожка.

Вночі уламки ворожого БпЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок, спричинивши пожежу на 23-му поверсі.

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання, запобігши його поширенню.

Будинок ще не заселений, оскільки перебуває на стадії будівництва, тож людей усередині не було.

Уламки частково пошкодили кілька приміщень на 11-му та 23-му поверхах.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Однак охоронець житлового комплексу, чоловік 1974 року народження, зазнав гострої реакції на стрес. Медики надали йому необхідну допомогу.

Фото: ДСНС України

На місці працювали екстрені служби. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.