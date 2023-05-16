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В Киеве в результате ракетной атаки РФ есть потерпевшие, - Кличко

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Киев, Вторник 16 мая 2023 04:14
В Киеве в результате ракетной атаки РФ есть потерпевшие, - Кличко Фото: в Киеве из-за вражеской ракетной атаки есть пострадавшие (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве ночью 16 мая в результате российской ракетной атаки пострадали три человека.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечается, что граждане пострадали в Соломенском районе.

"По предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших. В Оболонском, где упали обломки, пострадавших нет", - написал мэр в своем Telegram.

Перед этим он отметил, что в Дарницком районе в результате падения обломков ракеты были повреждены два автомобиля, при этом информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что этой ночью, 16 мая, почти по всей Украине была объявлена оглашенная воздушная тревога. Кроме того, в Киеве раздались громкие взрывы и работу ПВО.

В столице обломки вражеских ракет упали в нескольких районах.

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Киев Виталий Кличко Война России против Украины ракетный удар
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