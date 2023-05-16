В Киеве в результате ракетной атаки РФ есть потерпевшие, - Кличко
В Киеве ночью 16 мая в результате российской ракетной атаки пострадали три человека.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Отмечается, что граждане пострадали в Соломенском районе.
"По предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших. В Оболонском, где упали обломки, пострадавших нет", - написал мэр в своем Telegram.
Перед этим он отметил, что в Дарницком районе в результате падения обломков ракеты были повреждены два автомобиля, при этом информация о пострадавших не поступала.
Напомним, что этой ночью, 16 мая, почти по всей Украине была объявлена оглашенная воздушная тревога. Кроме того, в Киеве раздались громкие взрывы и работу ПВО.
В столице обломки вражеских ракет упали в нескольких районах.
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