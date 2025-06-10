Ночная атака на Киев: РФ сильно повредила здание возле представительства Евросоюза

В результате атаки российских оккупантов на Киев в ночь на 10 июня было повреждено здание, которое находится рядом с представительством Евросоюза в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла ЕС в Украине Катарину Матернову в соцсети X.
"Сотни дронов и ракет. Еще одна бессонная ночь. Пожары по всему Киеву. Здание рядом с делегацией ЕС в Украине было серьезно повреждено", - написала Матернова.
Она добавила, что несмотря на атаку, украинцы идут на работу утром. России не удастся их сломить.
"Противовоздушная оборона спасает жизнь. Безграничная благодарность защитникам и спасателям", - подчеркнула посол.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 июня использовали 315 ударных беспилотников и семь ракет для удара по Украине. Приоритетной целью врага был Киев.
Украинским защитникам удалось уничтожить 213 "Шахедов", 2 баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет "Искандер-К".
Еще 64 вражеских беспилотника были локально потеряны в результате работы РЭБ.
В результате российского удара начался пожар в бывшем визовом центре Великобритании.
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