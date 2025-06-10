Ночная атака на Киев: РФ сильно повредила здание возле представительства Евросоюза

"Сотни дронов и ракет. Еще одна бессонная ночь. Пожары по всему Киеву. Здание рядом с делегацией ЕС в Украине было серьезно повреждено", - написала Матернова.

Она добавила, что несмотря на атаку, украинцы идут на работу утром. России не удастся их сломить.

"Противовоздушная оборона спасает жизнь. Безграничная благодарность защитникам и спасателям", - подчеркнула посол.