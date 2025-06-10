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Нічна атака на Київ: РФ сильно пошкодила будівлю біля представництва Євросоюзу

Фото: Росія атакувала Київ дронами (x.com/kmathernova)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок атаки російських окупантів на Київ у ніч на 10 червня було пошкоджено будівлю, яка розташована поруч із представництвом Євросоюзу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла ЄС в Україні Катаріну Матернову в соцмережі X.

"Сотні дронів і ракет. Ще одна безсонна ніч. Пожежі по всьому Києву. Будівля поруч із делегацією ЄС в Україні була серйозно пошкоджена", - написала Матернова.

Вона додала, що незважаючи на атаку, українці йдуть на роботу вранці. Росії не вдасться їх зламати.

"Протиповітряна оборона рятує життя. Безмежна подяка захисникам і рятувальникам", - наголосила посол.

Атака на Київ

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 10 червня використали 315 ударних безпілотників і сім ракет для удару по Україні. Пріоритетною метою ворога був Київ.

Українським захисникам вдалося знищити 213 "Шахедів", 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих ракет "Іскандер-К".

Ще 64 ворожі безпілотники були локально втрачені внаслідок роботи РЕБ.

Унаслідок російського удару почалася пожежа в колишньому візовому центрі Великої Британії.

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КиївВійна в УкраїніАтака дронів