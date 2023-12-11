В Киеве работала ПВО, зафиксировано падение обломков в двух районах

В Киеве сообщают о работе ПВО. Обломки рухнули в двух районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГВА.

"В столице объявлена воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью.

Предварительно, в результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Дарницком и Голосеевском районах. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Находитесь в укрытиях к отбою", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Мэр Киева Виталий Кличко пишет, что есть вызовы медиков.

"Экстренные службы следуют по вызову в Голосеевском районе, где, по сообщению людей, обломок ракеты повредил крышу жилого дома. Также есть несколько вызовов медиков в Дарницкий и Шевченковский район. Быстрые следуют на места", - сообщил мэр столицы.

Подразделения ГСЧС работают на местах вызовов.

Падение обломков ракеты

Дарницкий район : в жилом доме выбиты стекла, предварительно обломками стекла травмировался ребенок и двое взрослых, - сообщили в КМВА.

Также пожар в недостроенном здании в результате падения обломка ракеты. Все службы следуют на место. Еще один обломок в Дарницком районе упал на газон, пожары и повреждения в домах рядом нет. Есть обращение к медикам по другому адресу в Дарницком районе. Медики на месте, - написал Кличко.

Обновлено 04:57: "По информации медиков, в Дарницком районе один мужчина пострадал, осколочное ранение. Медики оказывают помощь на месте", - сообщил Кличко.

Голосеевский район : вероятно, в результате падения обломков ракеты задымление на крыше жилого дома, - сообщает КГВА.

Обновлено 04:57: "В Голосеевском районе информация о задымленности на крыше жилого дома не подтвердилась", - Кличко.