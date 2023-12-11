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В Киеве прозвучала серия взрывов

Понедельник 11 декабря 2023 04:18
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В Киеве прозвучала серия взрывов Фото: в Киеве прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве прозвучало около 10 взрывов сегодня ночью, 11 декабря, после которых была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Официальных подробностей о причинах и последствиях взрывов пока не сообщалось.

В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной угрозе для Киева и области.

Российские войска усиливают атаки на Киев

Оккупанты долгое время не предпринимали попыток атаковать столицу Украины с помощью ракет, или дронов-камикадзе. Первая массированная атака произошла 25 ноября, когда враг выпустил по Украине, и в частности Киеву, более 70 "Шахедов".

В Киеве и области воздушная тревога продолжалась более 6 часов, было зафиксировано падение обломков в нескольких районах города, в частности, в Соломенском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, из-за обстрелов пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок. У него острая реакция на стресс. Также в центральной части Киева из-за атаки без света остались 77 домов и 120 учреждений. Причина - обесточивание воздушной линии.

Детальнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

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