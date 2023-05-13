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Ночная атака дронов. Силы ПВО уничтожили 17 "Шахедов"

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Украина, Суббота 13 мая 2023 09:29
Ночная атака дронов. Силы ПВО уничтожили 17 "Шахедов" Фото: ВСУ за ночь сбили 17 дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Противовоздушная оборона в ночь на 13 мая сбила 17 дронов-камикадзе иранского производства, которые Россия запустила по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Россия запускала дроны Shahed-136/131 из северного и южного направлений. Всего зафиксирован 21 пуск. На разных направлениях уничтожены 17 дронов-камикадзе с применением зенитного ракетного вооружения, истребителей, мобильных огневых групп.

Кроме того, ночью уничтожен российский беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Также за минувшие сутки силы ПВО уничтожили четыре ударных дрона "Ланцет".

Напомним, в ночь на 13 мая в Хмельницкой области прогремели взрывы. Позже стало известно, что оккупанты атаковали объект в Хмельницком районе.

В результате атаки в Хмельницкой области ранения получили пять человек.

Также силы ПВО сбили все дроны, выпущенные Россией в направлении Киева. В результате атаки в столице не были зафиксированы разрушения и ранения.

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