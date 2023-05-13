В Николаеве один из снарядов попал на территорию детсада, - мэр

Российская армия ночью выпустила два снаряда по Николаеву. Один из них попал на территорию детского сада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Обнаружили два попадания снарядов. Один в ближайшее предприятие, другой на территории детского сада. Здесь нет никаких военных объектов, мы готовили этот садик к открытию, поэтому убрали территорию", - отметил он.

Из-за попадания боеприпаса на территорию детсада несколько соседних домов получили повреждения. В частности, в большинстве квартир выбиты окна на двери.

По словам мэра, из-за ночного обстрела трое жителей Николаева получили ранения. Одного пострадавшего госпитализировали.

Фото: в Николаеве снаряд попал на территорию детского сада (facebook.com/DSNSMYKOL)

Напомним, Россия ночью атаковала Николаев, в результате чего в городе возникли пожары.

Также российские войска атаковали Хмельницкую область, зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры.

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