В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога, в регионах звучали взрывы
Сегодня ночью, 13 мая, в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога, в Николаеве и Херсоне были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено 2:08
По информации главы Николаевской ОВА, в результате обстрела возник пожар на 1 этаже жилой пятиэтажки.
Обновлено 1:59
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате российских обстрелов возник пожар. На месте работают спасатели.
"Все логично. Атаковали колбасу, потом нашу рябу, потом хлеб", - добавил Ким.
"Друзья, выясняем информацию. Все службы отрабатывают", - отметил мэр Николаева Александр Сенкевич. Жителей областного центра призвали оставаться в укрытиях и не игнорировать объявления о воздушной тревоге.
Ранее мы сообщали, что в Печерском районе Киева, ночью, 13 мая, раздался сильный взрыв, после которого возник пожар.
Ранее сообщалось, что киевлянин обнаружил в своем огороде упавшую и неразорвавшуюся российскую крылатую ракету Х-55.
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