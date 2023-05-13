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В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога, в регионах звучали взрывы

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Суббота 13 мая 2023 02:00
В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога, в регионах звучали взрывы Фото: в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога, в регионах звучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ночью, 13 мая, в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога, в Николаеве и Херсоне были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 2:08

По информации главы Николаевской ОВА, в результате обстрела возник пожар на 1 этаже жилой пятиэтажки.

Обновлено 1:59

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате российских обстрелов возник пожар. На месте работают спасатели.

"Все логично. Атаковали колбасу, потом нашу рябу, потом хлеб", - добавил Ким.

"Друзья, выясняем информацию. Все службы отрабатывают", - отметил мэр Николаева Александр Сенкевич. Жителей областного центра призвали оставаться в укрытиях и не игнорировать объявления о воздушной тревоге.

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога, в регионах звучали взрывы

Ранее мы сообщали, что в Печерском районе Киева, ночью, 13 мая, раздался сильный взрыв, после которого возник пожар.

Ранее сообщалось, что киевлянин обнаружил в своем огороде упавшую и неразорвавшуюся российскую крылатую ракету Х-55.

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