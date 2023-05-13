Фото: в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога, в регионах звучали взрывы (Getty Images)

Сегодня ночью, 13 мая, в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога, в Николаеве и Херсоне были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.