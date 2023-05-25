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Войска РФ нанесли удары по Харькову и области

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Харьков, Четверг 25 мая 2023 03:14
Войска РФ нанесли удары по Харькову и области Фото: войска РФ нанесли удары по Харькову и области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня ночью, 25 мая, нанесли удары по Харькову и области. Ранее в областном центре был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении

В Харькове и области незадолго до взрывов объявили воздушную тревогу.

Ситуация в Харьковской области

Войска РФ регулярно наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам Харьковской области, которые были деоккупированы в прошлом году.

Волчанск, Купянск и Двуречная часто попадают под вражеский огонь. Оккупанты наносят удары по этим городам с территории РФ и с захваченной территории Харьковской и Луганской областей. Так, в результате обстрела Волчанска 23 мая был ранен один человек.

Также недавно российские войска обстреляли город Изюм (Харьковская область) с территории Белгородской области. В результате вражеского удара пострадал один ребенок.

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