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Ночная атака дронов РФ по Украине: сколько целей сбила ПВО

Украина, Суббота 30 декабря 2023 07:36
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Ночная атака дронов РФ по Украине: сколько целей сбила ПВО Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская Федерация атаковала Украину с помощью десяти ударных беспилотников сегодня ночью, 30 декабря. ПВО сбила 5 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной 5 ударных дронов уничтожены", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня ночью взрывы раздавались в Хмельницкой области. Воздушные Силы ВСУ сообщали об ударных беспилотниках в регионе.

Массированный ракетный обстрел Россией Украины 29 декабря

29 декабря российская армия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине с начала полномасштабной войны. Под ударом оказались Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса, известно о многих пострадавших, погибших, целями врага стала социальная и критическая инфраструктура.

В общей сложности в воздушном пространстве было зафиксировано 158 враждебных целей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить в небе 114 целей – 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Более подробно о последствиях удара кафиров - в материале РБК-Украина.

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Генштаб ВСУ Война России против Украины атака дронов ПВО
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