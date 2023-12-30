Нічна атака дронів РФ по Україні: скільки цілей збила ППО

Російська Федерація атакувала Україну за допомогою десяти ударних безпілотників сьогодні вночі, 30 грудня. ППО збила 5 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною 5 ударних дронів знищено", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що сьогодні вночі вибухи лунали в Хмельницькій області. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ударні безпілотники в регіоні.

Масований ракетний обстріл Росією України 29 грудня

29 грудня російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні з початку повномасштабної війни. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.

Загалом у повітряному просторі було зафіксовано 158 ворожих цілей. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити в небі 114 цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Більш детально про наслідки удару окупантів - у матеріалі РБК-Україна.