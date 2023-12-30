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В Хмельницкой области раздались взрывы

Хмельницкая область, Суббота 30 декабря 2023 00:22
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В Хмельницкой области раздались взрывы Фото: взрывы в Хмельницкой области ночью 30 декабря (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Хмельницкой области прогремели взрывы сегодня ночью, 30 декабря. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась. Людей призывают во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о двигавшихся в направлении города Староконстантинов ударных беспилотниках в Хмельницкой области.

Впоследствии военные заявили о еще одной группе ударных БПЛА, которая пролетает по территории Винницкой области в направлении Хмельницкой.

Массированный ракетный обстрел Россией Украины 29 декабря

29 декабря российская армия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине с начала полномасштабной войны. Под ударом оказались Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса, известно о многих пострадавших, погибших, целями врага стала социальная и критическая инфраструктура.

В общей сложности в воздушном пространстве было зафиксировано 158 враждебных целей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить в небе 114 целей – 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Более подробно о последствиях удара кафиров - в материале РБК-Украина.

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