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Ночная атака БПЛА: под Кропивницким было попадание в предприятие

Фото: под атаку дронов попал Кропивницкий район (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Этой ночью, 22 февраля, Кировоградская область подверглась воздушным ударам с применением беспилотников. В результате вражеской атаки был "прилет" по зданию предприятия под Кропивницким.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на начальника Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.

"Вражеская дроновая атака вновь не обошла нашу область. В Кропивницком районе есть попадание в одно из предприятий", - рассказал чиновник.

Глава ОВА проинформировал, что из-за российской воздушной атаки в Кировоградской области обошлось без пострадавших и погибших.

Он также добавил, что на месте удара БПЛА продолжается работа соответствующих служб, которые ликвидируют последствия.

Ночная дроновая атака

Как сообщалось ранее, вечером накануне в Киеве и ряде регионов объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак врага с применением ударных беспилотников.

Вечером 21 февраля в Киеве велась работа сил и средств противовоздушной обороны из-за "Шахедной" атаки. ПВО работала в разных районах столицы.

Как стало известно позже, в Киеве в Соломенском районе из-за падения обломков БПЛА был пожар.

Кроме того, в Бориспольском районе Киевской области из-за падения БПЛА погиб работник Укрзализныци. Также произошел пожар на складском помещении, были повреждены здания, детский садик, учебное заведение, магазины и машины. 

Утром 22 февраля в ДСНС показали фото последствий ночного дронового удара по Киевской области.

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Кировоградская областьАтака дронов