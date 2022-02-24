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У Ніжині внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників

Автор: Валерія Поліщук

У місті Ніжин Чернігівської області обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. В результаті обстрілу поранено трьох рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави МВС України Антона Геращенка в Telegram.

При цьому близько 06.30 сталося загоряння на складах боєприпасів в селі Вільшаниця Білоцерківського району, загоряння штабу НГУ села Нові Петрівці.

Також у Межигір'ї пошкоджено 39 пожежну станцію Київської області. Зараз проводиться відведення особового складу.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Після цього у Києві та Харкові прогриміли потужні вибухи.

Під російськими обстрілами виявилися й інші міста України.

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, по яких об'єктах були нанесені ракетні удари.

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Черниговская область