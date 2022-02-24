У Ніжині внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників

У місті Ніжин Чернігівської області обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. В результаті обстрілу поранено трьох рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави МВС України Антона Геращенка в Telegram.
При цьому близько 06.30 сталося загоряння на складах боєприпасів в селі Вільшаниця Білоцерківського району, загоряння штабу НГУ села Нові Петрівці.
Також у Межигір'ї пошкоджено 39 пожежну станцію Київської області. Зараз проводиться відведення особового складу.
Нагадаємо, сьогодні вранці президент Путін оголосив про початок військової операції проти України.
Після цього у Києві та Харкові прогриміли потужні вибухи.
Під російськими обстрілами виявилися й інші міста України.
У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, по яких об'єктах були нанесені ракетні удари.