В Нежине в результате обстрела ранены трое спасателей

В городе Нежин Черниговской области обстреляли командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы МВД Украины Антона Геращенко в Telegram.
При этом около 06.30 произошло возгорание на складах боеприпасов в селе Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ села Новые Петровцы.
Также в Межигорье повреждено 39 пожарная станция Киевской области. Сейчас проводится отвод личного состава.
Напомним, сегодня утром президент Путин объявил о начале военной операции против Украины.
После этого в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы.
Под российскими обстрелами оказались и другие города Украины.
В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, по каким объектам были нанесены ракетные удары.