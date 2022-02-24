UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Нежине в результате обстрела ранены трое спасателей

Автор: Валерия Полищук

В городе Нежин Черниговской области обстреляли командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы МВД Украины Антона Геращенко в Telegram.

При этом около 06.30 произошло возгорание на складах боеприпасов в селе Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ села Новые Петровцы.

Также в Межигорье повреждено 39 пожарная станция Киевской области. Сейчас проводится отвод личного состава.

Напомним, сегодня утром президент Путин объявил о начале военной операции против Украины.

После этого в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы.

Под российскими обстрелами оказались и другие города Украины.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, по каким объектам были нанесены ракетные удары.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область