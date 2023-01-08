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Швеция о требованиях Турции по вступлению в НАТО: просит того, чего мы не можем

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Стокгольм, Воскресенье 08 января 2023 15:25
Швеция о требованиях Турции по вступлению в НАТО: просит того, чего мы не можем Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Швеции уверены, что Турция одобрит ее заявку на вступление в Североатлантический альянс. В то же время Стокгольм обращает внимание, что не может выполнить все условия, которые выдвинула Анкара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, которого цитирует Sky News.

"Турция подтверждает, что мы сделали то, что мы обещали сделать, но они также говорят, что хотят то, что мы не можем или не хотим им дать", - заявил премьер на конференции оборонных аналитических центров в Швеции.

Напомним, что Швеция и Финляндия намерены присоединиться к НАТО, но для этого необходимо одобрение всех членов, и Турция выдвинула свои условия.

Так, Анкара отказалась ратифицировать заявки на членство стран, пока ее требования по экстрадиции членов "Рабочей партии Курдистана" (ее Турция считает террористической организацией) не будут выполнены.

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