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Швеция выполнит все условия, чтобы получить "да" от Турции на вступление в НАТО

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Анкара, Вторник 08 ноября 2022 19:25
Швеция выполнит все условия, чтобы получить "да" от Турции на вступление в НАТО Фото: премьер-министр Швеции Ульф-Яльмар Кристерссон (facebook.com/UlfKristersson)
Автор: Татьяна Степанова

Новый премьер-министр Швеции пообещал занять более жесткую позицию по борьбе с преступностью и терроризмом во время визита в Турцию, где он будет искать одобрение президента Реджепа Тайипа Эрдогана по заявке его страны на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Швеция выполнит соглашение с Турцией по членству в НАТО", - заявил шведский премьер Ульф-Яльмар Кристерссон после переговоров с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

Кристерссон назвал Турцию одной из стран альянса, наиболее пострадавших от терроризма.

"Швеция будет выполнять все свои обязательства перед Турцией. В будущем она будет выполнять обязательства, взятые на себя в качестве союзника", - сказал он журналистам.

Премьер подчеркнул, что Стокгольм полностью выполнит договоренности.

Швеция выполнит все условия, чтобы получить &quot;да&quot; от Турции на вступление в НАТО

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что новое правительство Швеции будет дистанцироваться от курдского ополчения. Это необходимо для получения одобрения от Турции о вступлении в состав НАТО.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО.

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