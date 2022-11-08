Швеция выполнит все условия, чтобы получить "да" от Турции на вступление в НАТО

Новый премьер-министр Швеции пообещал занять более жесткую позицию по борьбе с преступностью и терроризмом во время визита в Турцию, где он будет искать одобрение президента Реджепа Тайипа Эрдогана по заявке его страны на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Швеция выполнит соглашение с Турцией по членству в НАТО", - заявил шведский премьер Ульф-Яльмар Кристерссон после переговоров с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

Кристерссон назвал Турцию одной из стран альянса, наиболее пострадавших от терроризма.

"Швеция будет выполнять все свои обязательства перед Турцией. В будущем она будет выполнять обязательства, взятые на себя в качестве союзника", - сказал он журналистам.

Премьер подчеркнул, что Стокгольм полностью выполнит договоренности.