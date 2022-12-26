Столтенберг "абсолютно уверен" во вступлении Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 году

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он "совершенно уверен", что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в Альянс будет завершена вовремя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для немецкого агентства DPA.

По словам генсека, он ожидает, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО в 2023 году. Но он не смог назвать конкретные сроки завершения процедуры.

Таким образом, Столтенберг дал понять, что, по его мнению, Турция уже не долго будет блокировать вступление этих стран в НАТО.

Стамбул начал препятствовать этому процессу еще весной, когда Швеция и Финляндия объявили о намерении присоединиться к Альянсу, обвиняя их, в частности, в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК), внесенной в перечень террористических организаций в Турции.