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Столтенберг "абсолютно уверен" во вступлении Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 году

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Брюссель, Понедельник 26 декабря 2022 18:14
Столтенберг "абсолютно уверен" во вступлении Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 году Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он "совершенно уверен", что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в Альянс будет завершена вовремя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для немецкого агентства DPA.

По словам генсека, он ожидает, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО в 2023 году. Но он не смог назвать конкретные сроки завершения процедуры.

Таким образом, Столтенберг дал понять, что, по его мнению, Турция уже не долго будет блокировать вступление этих стран в НАТО.

Стамбул начал препятствовать этому процессу еще весной, когда Швеция и Финляндия объявили о намерении присоединиться к Альянсу, обвиняя их, в частности, в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК), внесенной в перечень террористических организаций в Турции.

Напомним, новое правительство Швеции будет дистанцироваться от курдского ополчения, чтобы получить одобрение от Турции относительно вступления в НАТО. К тому же, новый премьер-министр Швеции во время визита в Турцию пообещал занять более жесткую позицию по борьбе с преступностью и терроризмом.

Ранее мы писали, что, по словам Столтенберга, Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО. Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что страны выполнили не все условия для вступления в Альянс.

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Йенс Столтенберг НАТО Швеция Финляндия Турция
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