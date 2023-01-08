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Финляндия после вступления в НАТО не будет размещать у себя ядерное оружие, - МИД

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Хельсинки, Воскресенье 08 января 2023 20:18
Финляндия после вступления в НАТО не будет размещать у себя ядерное оружие, - МИД Фото% министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Финляндия после того, как вступит в НАТО, не намерена размещать у себя ядерное вооружение.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Он подчеркнул, что Хельсинки не выдвигали предварительных условий для подачи заявления о вступлении в НАТО, поскольку не хотела ограничивать свои оперативные возможности.

Хаависто подчеркнул, что ядерное оружие не будет допущено на финскую землю, даже если членство станет реальностью, добавив, что членство Финляндии в НАТО укрепит как сотрудничество ЕС и НАТО, так и сотрудничество Северных стран.

Глава МИД страны добавил, что основные направления внешней политики не изменятся, но ЕС и в дальнейшем будет оставаться главным внешнеполитическим партнером Финляндии, а фундаментальной опорой сотрудничества является реализация прав человека.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция уже готовы к вступлению в НАТО.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что он "совершенно уверен", что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в Альянс будет завершена в 2023 году.

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Финляндия НАТО Ядерное оружие
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