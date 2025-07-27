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"Нейтралитет нас не защищает". В Австрии заговорили о возможности вступления в НАТО

Воскресенье 27 июля 2025 13:00
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"Нейтралитет нас не защищает". В Австрии заговорили о возможности вступления в НАТО Фото: Глава МИД Автсрии Беате Майнль-Райзингер (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава МИД Беате Майнль-Райзингер заявила, что нейтралитет больше не гарантирует безопасности Австрии, и призвала к открытым дебатам о возможном вступлении страны в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

По ее мнению, Россия стала более агрессивной, а глобальная ситуация с безопасностью все менее предсказуема.

Поводом для обсуждения стало заявление директора Дипломатической академии Эмиля Брикса, который предложил Австрии рассмотреть перспективу членства в Альянсе.

В комментарии изданию Майнль-Райзингер подчеркнула, что вопрос больше нельзя замалчивать.

"Сам по себе нейтралитет нас не защищает. Австрию на фоне все более неопределенной глобальной ситуации безопасности и все более агрессивной России защищают инвестиции в собственные оборонные возможности, а также в партнерские отношения", - заявила она.

Несмотря на то что сейчас большинство в парламенте и среди австрийского общества не поддерживает идею вступления в НАТО, Майнль-Райзингер призывает не бояться дискуссий.

По ее словам, страна уже фактически отошла от классического понимания нейтралитета, с момента присоединения к ЕС в 1995 году.

"В то же время мы делаем значительный вклад в европейскую безопасность. Мы разворачиваем солдат в многочисленных миротворческих миссиях ЕС и делаем все возможное для поддержки общей европейской политики безопасности и обороны финансово, военно и политически", - отметила она.

В Европе растет запрос на переосмысление политики нейтралитета после полномасштабного вторжения России в Украину.

Вступление Украины в НАТО

Во время полномасштабной войны Украина сделала важный шаг на пути к членству в НАТО, подав осенью 2022 года заявку на ускоренное вступление в Альянс.

В НАТО подчеркивают, что Украина имеет перспективу членства, однако вступление в Альянс во время войны пока исключено. А президент США Дональд Трамп вообще отвергал возможность членства Украины в Альянсе.

В то же время глава Пентагона Пит Гегсет назвал нереалистичным членство Украины в НАТО как возможную гарантию безопасности для завершения войны.

Также президент Владимир Зеленский прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО.

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