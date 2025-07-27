"Нейтралітет нас не захищає". В Австрії заговорили про можливість вступу до НАТО
Глава МЗС Беате Майнль-Райзінгер заявила, що нейтралітет більше не гарантує безпеки Австрії, і закликала до відкритих дебатів щодо можливого вступу країни до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.
На її думку, Росія стала агресивнішою, а глобальна безпекова ситуація дедалі менш передбачувана.
Приводом для обговорення стала заява директора Дипломатичної академії Еміля Брікса, який запропонував Австрії розглянути перспективу членства в Альянсі.
У коментарі виданню Майнль-Райзінгер наголосила, що питання більше не можна замовчувати.
"Сам по собі нейтралітет нас не захищає. Австрію на тлі дедалі невизначенішої глобальної безпекової ситуації та дедалі агресивнішої Росії захищають інвестиції у власні оборонні можливості, а також у партнерські відносини", - заявила вона.
Попри те що наразі більшість у парламенті та серед австрійського суспільства не підтримує ідею вступу до НАТО, Майнль-Райзінгер закликає не боятися дискусій.
За її словами, країна вже фактично відійшла від класичного розуміння нейтралітету, з моменту приєднання до ЄС у 1995 році.
"Водночас ми робимо значний внесок у європейську безпеку. Ми розгортаємо солдатів у численних миротворчих місіях ЄС і робимо все можливе для підтримки спільної європейської політики безпеки та оборони фінансово, військово та політично", – зазначила вона.
У Європі зростає запит на переосмислення політики нейтралітету після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Вступ України до НАТО
Під час повномасштабної війни Україна зробила важливий крок на шляху до членства в НАТО, подавши восени 2022 року заявку на пришвидшений вступ до Альянсу.
У НАТО підкреслюють, що Україна має перспективу членства, однак вступ до Альянсу під час війни наразі виключений. А президент США Дональд Трамп взагалі відкидав можливість членства України в Альянсі.
Водночас глава Пентагону Піт Гегсет назвав нереалістичним членство України в НАТО як можливу гарантію безпеки для завершення війни.
Також президент Володимир Зеленський прокоментував перспективи вступу України до НАТО.
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