Невероятное спасение: воины ВСУ дронами отбили пленных побратимов у оккупанта (видео)

На видео, которое обнародовал полк, можно заметить, что оккупанта-конвоира с двумя украинскими военнопленными заметил разведывательный дрон.

Затем к месту направили несколько ударных беспилотников. Когда вражеский солдат услышал их приближение, он принял фатальное для себя решение - побежал в ближайший дом и попытался там спрятаться. При этом украинские военнопленные убежали в другое здание.

В результате вражеский солдат оказался в ловушке, а воинам, которые попали в плен, удалось спастись.

В 225-м отдельном штурмовом полку обратили внимание, что для проведения операции пехота даже не понадобилась.

Спасение военных с помощью дронов

Напомним, ранее на Запорожском направлении аэроразведчики бригады "Кара-Даг" провели уникальную операцию по спасению двух бойцов танковой бригады ВСУ. Раненые военные находились в нескольких сотнях метров от позиций оккупантов.