UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні

Неймовірний порятунок: воїни ЗСУ дронами відбили полонених побратимів в окупанта (відео)

16:21 31.03.2026 Вт
2 хв
Окупант-конвоїр прийняв фатальне для себе рішення
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: українські воїни використовували дрони для порятунку побратимів із полону (Getty Images)

Українським захисникам вдалося відбити у російського військовослужбовця двох полонених побратимів. Вони провели операцію тільки за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 225-й окремий штурмовий полк у Telegram.

Читайте також: Під вогнем і вибухами: десантники показали евакуацію побратима після удару КАБом

На відео, яке оприлюднив полк, можна помітити, що окупанта-конвоїра з двома українськими військовополоненими помітив розвідувальний дрон.

Потім до місця направили кілька ударних безпілотників. Коли ворожий солдат почув їхнє наближення, він ухвалив фатальне для себе рішення - побіг до найближчого будинку і спробував там сховатися. При цьому українські військовополонені втекли в іншу будівлю.

У результаті ворожий солдат опинився в пастці, а воїнам, які потрапили в полон, вдалося врятуватися.

У 225-му окремому штурмовому полку звернули увагу, що для проведення операції піхота навіть не знадобилася.

Порятунок військових за допомогою дронів

Нагадаємо, раніше на Запорізькому напрямку аеророзвідники бригади "Кара-Даг" провели унікальну операцію з порятунку двох бійців танкової бригади ЗСУ. Поранені військові перебували за кількасот метрів від позицій окупантів.

За допомогою безпілотників гвардійці скинули побратимам воду, ліки та записку з інструкцією: "Пийте воду та йдіть за дроном - там наші".

Завдяки цьому обох захисників, один із яких мав складне поранення, вдалося успішно евакуювати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
