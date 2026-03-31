Неймовірний порятунок: воїни ЗСУ дронами відбили полонених побратимів в окупанта (відео)

На відео, яке оприлюднив полк, можна помітити, що окупанта-конвоїра з двома українськими військовополоненими помітив розвідувальний дрон.

Потім до місця направили кілька ударних безпілотників. Коли ворожий солдат почув їхнє наближення, він ухвалив фатальне для себе рішення - побіг до найближчого будинку і спробував там сховатися. При цьому українські військовополонені втекли в іншу будівлю.

У результаті ворожий солдат опинився в пастці, а воїнам, які потрапили в полон, вдалося врятуватися.

У 225-му окремому штурмовому полку звернули увагу, що для проведення операції піхота навіть не знадобилася.

Порятунок військових за допомогою дронів

