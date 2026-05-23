Польша жестко наказала украинского блогера за выходку в горах

Украинскому блогеру Андрею Гаврилову запретят въезд в Польшу сроком на 5 лет за грубое нарушение правил в Татранском национальном парке. Мужчина сумел заехать на заповедное озеро Морское Око на собственном спорткаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Польши Марчина Кервинского и сообщение премьер-министра Дональда Туска.

Детали скандального инцидента

Украинский блогер Андрей Гаврилов заехал на своем спорткаре непосредственно к горному озеру Морское Око. Этот поступок стал прямым нарушением строгого запрета на въезд частного транспорта в Татранский национальный парк.

Местная полиция сначала оштрафовала нарушителя всего на 100 злотых, хотя за подобные действия предусмотрен штраф до 5000 злотых. Мягкое наказание и сам факт появления авто в пешеходной заповедной зоне вызвали огромное возмущение среди польского общества.

Сам блогер в своих соцсетях попытался оправдаться, назвав себя "обычным туристом", который просто не заметил знака запрета.

"Выехав в Ока, местные схватились за голову, и сказали, что за всю историю их работы там они еще не видели ни разу, чтобы кто-то сюда заехал на машине. Короче, заехать сюда на машине - это не очень законная история. Я подумал: раз мы уже заехали, то надо сделать фото", - написал он.

Фото: скриншот из видео Андрея Гнатива в TikTok

Реакция польских властей

На инцидент мгновенно отреагировало высшее руководство Республики Польша. Премьер-министр Дональд Туск публично призвал правоохранительные органы принять самые строгие меры.

"Понятно, что украинское автошоу на дороге к Морскому Оку вызывает возмущение. Я обратился в Министерство внутренних дел и администрации с просьбой срочно расследовать все детали этого инцидента и ввести строгие последствия", - подчеркнул Туск.

После этого глава МВД Марчин Кервинский объявил о принятии жесткого решения в отношении блогера.

По представлению полиции он будет внесен в список нежелательных лиц, что означает официальный запрет на въезд в Польшу на 5 лет. Министр подчеркнул, что любое нарушение польского законодательства всегда будет встречать суровый отпор.