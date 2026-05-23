Польша жестко наказала украинского блогера за выходку в горах

20:40 23.05.2026 Сб
3 мин
Чем закончился дерзкий поступок украинского блогера в Польше?
aimg Сергей Козачук
Польша жестко наказала украинского блогера за выходку в горах Фото: украинскому блогеру запретили въезд в Польшу (Getty Images)
Украинскому блогеру Андрею Гаврилову запретят въезд в Польшу сроком на 5 лет за грубое нарушение правил в Татранском национальном парке. Мужчина сумел заехать на заповедное озеро Морское Око на собственном спорткаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Польши Марчина Кервинского и сообщение премьер-министра Дональда Туска.

Детали скандального инцидента

Украинский блогер Андрей Гаврилов заехал на своем спорткаре непосредственно к горному озеру Морское Око. Этот поступок стал прямым нарушением строгого запрета на въезд частного транспорта в Татранский национальный парк.

Местная полиция сначала оштрафовала нарушителя всего на 100 злотых, хотя за подобные действия предусмотрен штраф до 5000 злотых. Мягкое наказание и сам факт появления авто в пешеходной заповедной зоне вызвали огромное возмущение среди польского общества.

Сам блогер в своих соцсетях попытался оправдаться, назвав себя "обычным туристом", который просто не заметил знака запрета.

"Выехав в Ока, местные схватились за голову, и сказали, что за всю историю их работы там они еще не видели ни разу, чтобы кто-то сюда заехал на машине. Короче, заехать сюда на машине - это не очень законная история. Я подумал: раз мы уже заехали, то надо сделать фото", - написал он.

Фото: скриншот из видео Андрея Гнатива в TikTok

Реакция польских властей

На инцидент мгновенно отреагировало высшее руководство Республики Польша. Премьер-министр Дональд Туск публично призвал правоохранительные органы принять самые строгие меры.

"Понятно, что украинское автошоу на дороге к Морскому Оку вызывает возмущение. Я обратился в Министерство внутренних дел и администрации с просьбой срочно расследовать все детали этого инцидента и ввести строгие последствия", - подчеркнул Туск.

После этого глава МВД Марчин Кервинский объявил о принятии жесткого решения в отношении блогера.

По представлению полиции он будет внесен в список нежелательных лиц, что означает официальный запрет на въезд в Польшу на 5 лет. Министр подчеркнул, что любое нарушение польского законодательства всегда будет встречать суровый отпор.

Как узнать выпустят ли из Украины

Напомним, для граждан Украины, которые планируют поездку за границу, Государственная пограничная служба запустила электронный сервис "Личный кабинет". Благодаря этой платформе украинцы могут онлайн проверить наличие или отсутствие временных ограничений на выезд из Украины.

Впрочем, следует учитывать, что этот сервис помогает узнать о персональных запретах (например, из-за судебных решений или долгов), но не отражает ограничения на выезд для мужчин призывного возраста, которые действуют в связи с военным положением.

В то же время в странах Европы существенно меняется миграционная политика и правила пребывания иностранцев. В частности, Европейский Союз кардинально ужесточил подход к миграции, в результате чего количество приказов о депортации и репатриации искателей убежища достигло рекорда за последнее десятилетие.

На фоне общего уменьшения количества новых мигрантов, европейские страны выдали почти полмиллиона решений о высылке, что непосредственно влияет на общие условия контроля за соблюдением правопорядка иностранцами на территории государств ЕС.

Больше по теме:
Польша Граница с Украиной запрет въезда
