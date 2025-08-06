Неизвестные дроны снова ударили по железнодорожной станции в Ростовской области (видео)

Местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT, что громкие взрывы начали греметь в Тацинском районе около часа ночи. Всего было слышно минимум 5-7 громких взрывов, до этого был характерный звук пролета БПЛА.

На месте прилета в районе железнодорожной станции Тацинская вспыхнул пожар.

После падения обломков одного из вражеских беспилотников возникло возгорание в одном из районов станицы, предварительно, загорелось дерево.

Также о взрывах сообщили жители города Каменска-Шахтинск.