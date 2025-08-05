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В Ростовской области неизвестные дроны атаковали ж/д станцию: начался пожар (видео)

Вторник 05 августа 2025 06:43
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В Ростовской области неизвестные дроны атаковали ж/д станцию: начался пожар (видео) Иллюстративное фото: в Ростовской области неизвестные дроны атаковали железнодорожную станцию (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Неизвестные дроны атаковали железнодорожную станцию Тацинская, что в Ростовской области в ночь на вторник 5 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам очевидцев, в результате атаки на объекте произошло возгорание. Местные заявляют, что видели минимум шесть неизвестных дронов по которым работала российская ПВО.

Российское издание ASTRA провело геолокацию кадров, опубликованных очевидцами в социальных сетях, и подтвердило, что они действительно были сняты на станции Тацинская в Ростовской области. В частности, об этом свидетельствует характерная красная водонапорная башня. На изображениях заметно местный элеватор, расположенный неподалеку от пожара.

Согласно открытым данным, через этот логистический центр осуществляется транспортировка продукции нефтяной базы, а также погрузка зерна с близлежащего элеватора.

Напомним, 29 июля неизвестные дроны атаковали Сальск Ростовской области. В результате атаки было нарушено движение поездов и возник пожар грузового поезда. Утверждается, что было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда "Новокузнецк-Кисловодск".

В результате атаки, как заявлялось в Telegram-каналах, возник пожар в районе тяговой подстанции "Двойная". Отметим, что железнодорожная станция "Двойная" расположена на электрифицированной линии "Волгоград-1 - Сальск".

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