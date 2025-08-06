Невідомі дрони знову вдарили по залізничній станції у Ростовській області (відео)

Повітряні атаки на Ростовську область

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 5 серпня, ударні дрони також вдарили по станції Тацинська у Ростовській області.

Станція є логістичним центром для армії РФ. Через неї перевозиться продукція нафтової бази, а також відбувається завантаження зерна з розташованого неподалік елеватора.

Додамо, що 29 липня невідомі безпілотники атакували залізничну станцію міста Сальськ у Ростовській області. Внаслідок обстрілу було порушено рух поїздів і загорівся вантажний склад.

Крім того, тієї ж ночі дрони вивели з ладу тягову підстанцію залізничної станції "Двійна", що розміщена у селищі Орловський Ростовської області.