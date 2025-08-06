UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні

Невідомі дрони знову вдарили по залізничній станції у Ростовській області (відео)

Фото: Ростовську область знову під масованою атакою дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Невідомі дрони другу ніч поспіль атакують Ростовську область. Внаслідок удару на території залізничної станції Тацинська знову спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Місцеві жителі розповіли Telegram-каналу SHOT, що гучні вибухи почали лунати в Тацинському районі близько першої години ночі.

Загалом було чутно мінімум 5-7 гучних вибухів, до цього був характерний звук прольоту БПЛА.

На місці прильоту в районі залізничної станції Тацинська спалахнула пожежа.

Після падіння уламків одного з ворожих безпілотників виникло загоряння в одному з районів станиці, попередньо, загорілося дерево.

Також про вибухи повідомили жителі міста Каменськ-Шахтинський.

Повітряні атаки на Ростовську область

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 5 серпня, ударні дрони також вдарили по станції Тацинська у Ростовській області.

Станція є логістичним центром для армії РФ. Через неї перевозиться продукція нафтової бази, а також відбувається завантаження зерна з розташованого неподалік елеватора.

Додамо, що 29 липня невідомі безпілотники атакували залізничну станцію міста Сальськ у Ростовській області. Внаслідок обстрілу було порушено рух поїздів і загорівся вантажний склад.

Крім того, тієї ж ночі дрони вивели з ладу тягову підстанцію залізничної станції "Двійна", що розміщена у селищі Орловський Ростовської області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ростовська область