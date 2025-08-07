Неизвестные дроны атаковали Краснодарский край РФ: горит НПЗ и военная часть
В четверг утром, 7 августа, россияне пожаловались на взрывы и пожары Краснодарском крае РФ. Они утверждают, что неизвестные дроны атаковали НПЗ и военную часть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Так, по данным "Осторожностью Новости", примерно в 6 утра мощный взрыв прогремел в поселке Афипский. После этого в районе одного из местных предприятий очевидцы увидели столб черного дыма.
Предварительно, населенный пункт атаковали неизвестные дроны, в результате чего, как утверждается, на Афипском НПЗ возник пожар. Соответствующие кадры распространяются в соцсетях.
Кроме того, этим утром дроны летели на Славянск-на-Кубани. Российские Telegram-каналы пишут, что после атаки загорелась войсковая часть 61661.
Официальных комментариев ни по одному из эпизодов не было.
Атаки неизвестных дронов на Россию
Напомним, что этой ночью под атакой дронов оказалась также Волгоградская область России. В городе Суровикино было очень громко, прогремело около 10 взрывов, после чего возник пожар на местной железнодорожной станции.
Ближе к утру губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил атаку дронов, сообщив, что беспилотники атаковали целых две железнодорожных станции.
"На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА - повреждений объектов нет", - утверждает Бочаров.