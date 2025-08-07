Неизвестные дроны атаковали Краснодарский край РФ: горит НПЗ и военная часть

В четверг утром, 7 августа, россияне пожаловались на взрывы и пожары Краснодарском крае РФ. Они утверждают, что неизвестные дроны атаковали НПЗ и военную часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Так, по данным "Осторожностью Новости", примерно в 6 утра мощный взрыв прогремел в поселке Афипский. После этого в районе одного из местных предприятий очевидцы увидели столб черного дыма.

Предварительно, населенный пункт атаковали неизвестные дроны, в результате чего, как утверждается, на Афипском НПЗ возник пожар. Соответствующие кадры распространяются в соцсетях.

Кроме того, этим утром дроны летели на Славянск-на-Кубани. Российские Telegram-каналы пишут, что после атаки загорелась войсковая часть 61661.

Официальных комментариев ни по одному из эпизодов не было.