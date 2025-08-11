Неизвестные дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод в РФ: объект горел

Рано утром, 11 августа, россияне вновь начали жаловаться на взрывы. Они утверждают, что неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишет Mash, атака началась около 3:55. В тот момент в небе прогремели три хлопка и один мощный взрыв. По словам очевидцев, они насчитали не менее 5 дронов, добавив, что они летели очень низко.

Согласно публикации SHOT, в городе было от 4 до 7 взрывов. Вскоре в ряде других Telegram-каналов появились видео, на которых, как утверждается, был один из прилетов по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ).

Ранним утром на фото и видео было видно, что на объекте в результате атаки начался пожар. Однако на более поздних снимках, пожара уже нет.

Что известно про АПЗ

Отметим, что Арзамасский приборостроительный завод - это предприятие, которое выпускает приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения.

Ряд каналов уточняют, что данный завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.