Неизвестные дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод в РФ: объект горел
Рано утром, 11 августа, россияне вновь начали жаловаться на взрывы. Они утверждают, что неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Как пишет Mash, атака началась около 3:55. В тот момент в небе прогремели три хлопка и один мощный взрыв. По словам очевидцев, они насчитали не менее 5 дронов, добавив, что они летели очень низко.
Согласно публикации SHOT, в городе было от 4 до 7 взрывов. Вскоре в ряде других Telegram-каналов появились видео, на которых, как утверждается, был один из прилетов по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ).
Ранним утром на фото и видео было видно, что на объекте в результате атаки начался пожар. Однако на более поздних снимках, пожара уже нет.
Что известно про АПЗ
Отметим, что Арзамасский приборостроительный завод - это предприятие, которое выпускает приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения.
Ряд каналов уточняют, что данный завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.
Обстрелы России
Напомним, в ночь на 10 августа под атакой неизвестных дронов оказалась Саратовская область. В частности, россияне пожаловались на взрывы, а вскоре и пожар в областном центре в районе нефтеперерабатывающего завода.
Вскоре губернатор региона подтвердил повреждение объекта, но правда не уточнил, какого.
Также вчера стало известно, что в результате спецоперации ГУР МО Украины был атакован нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Данный НПЗ расположен в российской Республике Коми почти в 2000 километрах от Украины.