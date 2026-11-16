Невидимый космический объект озадачил астрономов: он не вписывается ни в одну научную теорию

Таинственный объект в "пропасти масс"

Ученые объяснили: обычно нейтронные звезды являются остатками массивных звезд, разразившихся в конце своего жизненного цикла. При массе примерно в 1,4 раза больше Солнца они сжимаются в сферу диаметром всего около 20 километров.

В то же время черные дыры образуются из еще больших звезд и имеют массу не менее 5 солнечных масс.

Поскольку ученым еще не удавалось зафиксировать нейтронную звезду тяжелее 2,5 масс Солнца, между ними и черными дырами существует так называемая "пропасть масс" (2,5-5 солнечных масс).

Новая двойная система J0008+0128 содержит компаньона, масса которого оценивается от 1,8 до 2,8 солнечных масс. Это ставит объект в верхнюю границу этого промежутка и делает его очень ценной находкой для понимания эволюции звезд.

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Особенности орбиты и взаимодействия

Исследователи выяснили, что пара вращается вокруг общего центра с периодом в 3,3 года, причем их орбита почти круговая несмотря на значительное расстояние.

Поскольку ученые не зафиксировали ни одного дополнительного света, кроме излучения красного гиганта, невидимый компаньон не является обычной звездой.

"В подобных системах нейтронные звезды обычно перетягивают вещество от своих партнеров, увеличивая собственную массу. Однако в случае с J0008+0128 объект расположен слишком далеко, поэтому не может поглощать материал из красного гиганта", обьяснили исследователи.

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Почему эта система удивила ученых?

Чтобы понять происхождение такого "союза", астрономы провели более 300 000 компьютерных симуляций, однако ни одна из них не смогла полностью объяснить массу и орбитальные характеристики системы.

Ближайшим аналогом является система Gaia NS1 с нейтронной звездой массой около 1,9 Солнца, но новый объект оказался значительно более экстремальным.

Среди возможных объяснений исследователи рассматривают гипотезу, что система действительно тройная - например, состоит из двух очень близких маленьких нейтронных звезд или нейтронной звезды и белого карлика, которые когда-то слились в единый объект.