Невидимий космічний об'єкт спантеличив астрономів: він не вписується у жодну наукову теорію

Таємничий об'єкт у "прірві мас"

Науковці пояснили: зазвичай нейтронні зірки є залишками масивних зір, які вибухнули наприкінці свого життєвого циклу. При масі приблизно у 1,4 раза більшій за Сонце вони стискаються у сферу діаметром усього близько 20 кілометрів.

Водночас чорні діри утворюються з ще більших зір і мають масу щонайменше 5 сонячних мас.

Оскільки вченим ще не вдавалося зафіксувати нейтронну зірку важчою за 2,5 маси Сонця, між ними та чорними дірами існує так звана "прірва мас" (2,5-5 сонячних мас).

Нова подвійна система J0008+0128 містить компаньйона, маса якого оцінюється від 1,8 до 2,8 сонячних мас. Це ставить об'єкт у верхню межу цього проміжку і робить його вкрай цінною знахідкою для розуміння еволюції зір.

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Особливості орбіти та взаємодії

Дослідники з'ясували, що пара обертається навколо спільного центру з періодом у 3,3 року, причому їхня орбіта є майже круговою попри значну відстань.

Оскільки науковці не зафіксували жодного додаткового світла, окрім випромінювання червоного гіганта, невидимий компаньйон точно не є звичайною зорею.

"У подібних системах нейтронні зірки зазвичай перетягують речовину від своїх партнерів, збільшуючи власну масу. Однак у випадку з J0008+0128 об'єкт розташований занадто далеко, тому не може поглинати матеріал із червоного гіганта", - пояснили дослідники.

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Чому ця система здивувала вчених?

Щоб зрозуміти походження такого "союзу", астрономи провели понад 300 000 комп'ютерних симуляцій, проте жодна з них не змогла повністю пояснити масу та орбітальні характеристики системи.

Найближчим аналогом є система Gaia NS1 із нейтронною зіркою масою близько 1,9 Сонця, але новий об'єкт виявився значно екстремальнішим.

Серед можливих пояснень дослідники розглядають гіпотезу, що система насправді є потрійною - наприклад, складається з двох дуже близьких маленьких нейтронних зірок або нейтронної зірки та білого карлика, які колись злилися в єдиний об'єкт.