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"Повинні повернутися відбудовувати Україну". Данія не збирається інтегрувати українців

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Копенгаген, Вівторок 22 березня 2022 19:45
"Повинні повернутися відбудовувати Україну". Данія не збирається інтегрувати українців Фото: Метте Фредеріксен (в центрі) (twitter.com/Statsmin)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен чітко заявила про тимчасовий характер перебування у країні біженців з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Статус біженця тимчасовий, тому ви повинні повернутися та допомогти відбудувати свою батьківщину, коли з'явиться така можливість. Це дасть нам змогу допомогти іншим біженцям", – сказала очільниця уряду.

Таким чином, Данія не має намірів інтегрувати українців у місцеву спільноту. Українські біженці отримали право перебувати на території Данії упродовж двох років. Вони можуть працювати, отримувати освіту та медичні послуги.

Нагадаємо, що ВООЗ заявила про психічні розлади в півмільйона біженців з України.

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