ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ООН сьогодні розгляне три резолюції щодо гуманітарної ситуації в Україні

Новость на русском →
Середа 23 березня 2022 09:01
ООН сьогодні розгляне три резолюції щодо гуманітарної ситуації в Україні Фото: ООН сьогодні розгляне три резолюції щодо гуманітарної ситуації в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні ООН розгляне три резолюції щодо погіршення гуманітарної ситуації в Україні. На таке рішення організація пішла після того, як Росія вирішила закликати до голосування по резолюції Ради Безпеки, в якій не згадується її напад на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Генеральна Асамблея повинна почати розгляд двох резолюцій - однієї, підтриманої Україною і західними країнами, в якій ясно говориться, що Росія несе відповідальність за ескалацію гуманітарної кризи, і інший, спонсорованої Південною Африкою, в якій Росія не згадується.

Рада Безпеки голосуватиме за третьою резолюцією, автором якої є Росія і яку багато хто критикує за те, що в ній не згадується її вторгнення в Україну.

Росія скасувала голосування щодо цієї резолюції минулої п'ятниці, оскільки дипломати передбачали, що вона зазнає переважної поразки, оскільки багато хто утримався, а голосів "за" було дуже мало, в той час, як для схвалення потрібно не менше дев'яти, при відсутності права вето.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України ООН
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум