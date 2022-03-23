ООН сьогодні розгляне три резолюції щодо гуманітарної ситуації в Україні

Сьогодні ООН розгляне три резолюції щодо погіршення гуманітарної ситуації в Україні. На таке рішення організація пішла після того, як Росія вирішила закликати до голосування по резолюції Ради Безпеки, в якій не згадується її напад на Україну.

Генеральна Асамблея повинна почати розгляд двох резолюцій - однієї, підтриманої Україною і західними країнами, в якій ясно говориться, що Росія несе відповідальність за ескалацію гуманітарної кризи, і інший, спонсорованої Південною Африкою, в якій Росія не згадується.

Рада Безпеки голосуватиме за третьою резолюцією, автором якої є Росія і яку багато хто критикує за те, що в ній не згадується її вторгнення в Україну.

Росія скасувала голосування щодо цієї резолюції минулої п'ятниці, оскільки дипломати передбачали, що вона зазнає переважної поразки, оскільки багато хто утримався, а голосів "за" було дуже мало, в той час, як для схвалення потрібно не менше дев'яти, при відсутності права вето.