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Туреччина може надати притулок українським художникам, вченим і спортсменам на тлі вторгнення Росії

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Вівторок 22 березня 2022 15:09
Туреччина може надати притулок українським художникам, вченим і спортсменам на тлі вторгнення Росії Фото: Українські біженці (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

50 тисяч українців прибули до Туреччини з моменту початку війни

Туреччина може надати притулок українським художникам, науковцям та спортсменам, які рятуються від війни Росії проти України, заявив головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Омбудсмен сказав, що з початку російського вторгнення в Україну понад 3,3 мільйона українців покинули свою країну, і майже 50 тисяч з них прибули до Туреччини.

За його словами, біженцями в Туреччині стали не тільки українці, а й громадяни Росії. За його оцінками, близько 14 000 росіян виїхали зі своєї країни до Туреччини протягом трьох тижнів.

Туреччина звернулася до омбудсменів західних країн з проханням допомоги Анкарі під час хвилі прибуттів українців, повідомив Малкоч.

Відповідаючи на питання, Чи буде Туреччина давати притулок в країні українським художникам, вченим і спортсменам, постраждалим від війни, він сказав, що Анкара підняла це питання в листі, адресованому омбудсменам інших країн.

"Якщо ми отримаємо позитивну відповідь, то наші фахівці виїдуть в регіон і проведуть переговори з цього питання", — додав він.

Турецький омбудсмен Малкоч підкреслив, що у Туреччини є великий досвід вирішення проблеми біженців. Але у таких країн, як Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина та Молдова, які зіткнулися з хвилею переміщених осіб з України, такого досвіду немає.

"Ми маємо разом подбати про цю гуманітарну кризу", - сказав він.

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