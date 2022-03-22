Робота, освіта й житло. Європейська комісія завтра представить план допомоги біженцям

Європейська комісія готує план допомоги біженцям з України щодо доступу до роботи, освіти та житла в ЄС. Представлять його вже завтра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Близько 3,4 млн людей, серед яких переважно жінки й діти, вже покинули Україну та прибули до ЄС.

"І масштаб, і швидкість безпрецедентні: у середньому щосекунди до ЄС прибуває дитина",- заявив віцепрезидент комісії Марош Шефчович.

За словами Шефчовича, блок зобов’язаний забезпечити необхідні ресурси для задоволення потреб біженців після того, як усі зусилля були зосереджені на їх прийомі.

Вже цієї середи комісія докладно викладе низку дій щодо забезпечення біженців доступом до освіти, робочих місць, охорони здоров’я та житла.