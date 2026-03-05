"Неудачник без будущего": Трамп обиделся на Стармера из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах начал называть премьер-министра Великобритании Кира Стармера "неудачником". Отношения между лидерами обострились из-за разногласий по войне с Ираном и статусу островов Чагос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По данным источников издания, президент США употребил унизительное определение в адрес британского премьера во время частного ужина. Это свидетельствует о радикальном изменении отношения, ведь ранее Трамп называл главу британского правительства "победителем".
"Трамп начал называть Стармера неудачником. Он сказал это на ужине с друзьями. Он просто считает, что у Стармера больше нет будущего", - сообщил источник издания.
Основным катализатором конфликта стал отказ Британии оперативно предоставить разрешение на использование базы Диего-Гарсия для ударов по Ирану.
Трамп публично раскритиковал Стармера, сравнив его с легендарным британским лидером не в пользу нынешнего премьера.
"Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем", - заявил президент США, добавив, что Стармер "разрушает отношения".
Резкая критика со стороны Трампа касается не только внешней политики, но и внутренних решений Лондона.
Он назвал "ужасной" иммиграционную и энергетическую стратегию Даунинг-стрит. Хотя еще несколько месяцев назад Трамп хвалил Стармера за "хороший акцент" и называл его "очень жестким переговорщиком".
Ситуация изменилась после того, как Стармер согласовал передачу суверенитета над островами Чагос Маврикию.
Трамп назвал это решение "очень пробужденным" (woke) и заявил, что оно создало лишние логистические трудности для американских ВВС.
Напомним, ранее стало известно, что на Ближнем Востоке началась наземная операция против Ирана. На этом фоне Дональд Трамп сделал жесткое заявление, пообещав, что после Тегерана следующая цель США "тоже упадет".
В то же время в Европе растет беспокойство из-за эскалации. В ЕС предупредили о рисках истощения ресурсов. В то же время в НАТО не исключили, что могут применить 5-ю статью о коллективной обороне в случае прямой угрозы Альянсу.
Также сообщалось, что Великобритания рассматривает варианты поддержки операции США, хотя этот вопрос вызвал серьезные дискуссии внутри британского правительства.