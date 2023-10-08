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США позаботятся о том, чтобы Израиль получил всю необходимую помощь, - Байден

Вашингтон, Воскресенье 08 октября 2023 02:17
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США позаботятся о том, чтобы Израиль получил всю необходимую помощь, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты позаботятся о том, чтобы Израиль получил всю необходимую помощь и смог защищать себя от возникшей террористической угрозы.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Террористическим атакам никогда нет оправдания. Мы позаботимся о том, чтобы они получили помощь, в которой нуждаются их граждане, и чтобы они могли продолжать защищаться", - отметил Байден.

По его словам, поддержка его администрацией безопасности Израиля тверда и непоколебима. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты стоят с народом Израиля перед лицом этих террористических нападений. Израиль имеет право защищать себя и свой народ.

"Я также поручил своей команде поддерживать постоянный контакт с лидерами региона, включая Египет, Турцию, Катар, Саудовскую Аравию, Иорданию, Оман, ОАЭ, а также с нашими европейскими партнерами и Палестинской автономией", - добавил президент США.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль

Напомним, что вчера утром, 7 октября, боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, а также устроили массированный ракетный удар по городам Израиля. В настоящее время продолжаются бои между Армией Израиля и боевиками, но не исключается дальнейшее вторжение израильских войск в Сектор Газы.

Поздно вечером стало известно, что войска Израиля перебрасывают технику к сектору Газа. На юге страны были замечены колонны с танками "Меркава".

Все подробности нападения ХАМАС на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.

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