Нетаньяху заявил, что США не влияют на военные операции Израиля

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Ранее СМИ писали, что американский лидер Джо Байден якобы убедил премьер-министра Израиля не

Война Израиля и ХАМАС и атаки "Хезболла"

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории страны были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики "Хезболла" регулярно обстреливают ракетами израильские аванпосты и силы на границе. 10 ноября ЦАХАЛ в ответ на обстрел израильской территории нанес серию ударов по военным базам группировки с помощью минометных управляемых снарядов под названием "Железное жало".

Также силами и средствами израильской противовоздушной обороны был перехвачен один из самолетов, проникших на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.

Издание The Times сообщало, что Израиль может начать наземную войну против "Хезболлы", чтобы отбросить их в 20 километрах от границ.