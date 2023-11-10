На территорию Израиля из Ливана проникли три самолета, - ЦАХАЛ

Силами и средствами израильской противовоздушной обороны был перехвачен один из самолетов, которые проникли на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ .

Израильские военные отметили, что инцидент произошел недавно, однако дата не уточняется.

Два из трех самолетов, нарушивших воздушное пространство Израиля, рухнули на севере страны.

"Недавно три самолета проникли на территорию Израиля из Ливана. Один был перехвачен группой ПВО ЦАХАЛ, а два других упали в районе на севере", - указывается в заявлении.

Также в пресс-службе израильской Армии обороны добавили, что "мероприятие завершено", и обстоятельства происшествия изучаются.

Могла ли стоять группировка "Хезболла" из Ливана за этим инцидентом, в сообщении ЦАХАЛ ничего не говорится.

Бои с "Хезболлой" на севере Израиля во время войны с ХАМАС

После того, как 7 октября боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали юг и центр Израиля и начали масштабное вторжение, стала усиливаться напряженность и с "Хезболлой" - уже на севере страны. Речь идет о почти ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики несколько раз обстреляли ракетами израильские аванпосты и силы на границе. Напомним, что 23 октября армия обороны Израиля массированно атаковала очаги "Хезболлы" в Ливане и нанесла удары по "десяткам объектов" ХАМАС в Секторе Газы.

Также ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуски ракет в сторону израильской территории ночью 30 октября.

5 ноября израильская авиация нанесла удары по военной инфраструктуре "Хезболла" в ответ на запуски с территории Ливана.

Напомним, что в конце октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, объявляя о начале проведения 3-й фазы операции против ХАМАС и расширения наземного проникновения в Сектор Газа, заявил о параллельной активной работе над сдерживанием на северном фронте - в районе границы с Ливаном. Он предостерег "Хезболлу" от вмешательства в кампанию.