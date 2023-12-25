Нетаньяху заявив, що США не впливають на військові операції Ізраїлю

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Війна Ізраїлю і ХАМАС та атаки "Хезболли"

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території країни було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувані Іраном бойовики "Хезболли" регулярно обстрілюють ракетами ізраїльські аванпости та сили на кордоні. 10 листопада ЦАХАЛ у відповідь на обстріл ізраїльської території завдав серію ударів по військових базах угруповання за допомогою мінометних керованих снарядів під назвою "Залізне жало".

Також силами та засобами ізраїльської протиповітряної оборони був перехоплений один з літаків, які проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.

Видання The Times повідомляло, що Ізраїль може почати наземну війну проти "Хезболли", щоб відкинути їх за 20 кілометрів від кордонів.