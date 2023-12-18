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Израиль может начать наземную войну против "Хезболлы" на юге Ливана, - The Times

Израиль, Понедельник 18 декабря 2023 10:34
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Израиль может начать наземную войну против "Хезболлы" на юге Ливана, - The Times Фото: израильские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Армия Израиля может начать наземную войну на юге Ливана против группировки "Хезболла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Как отмечается, армия обороны Израиля стремится отбросить войска "Хезболлы" к реке Литане, примерно в 20 километрах от израильской границы.

Израиль обеспокоен тем, что север страны может пострадать от атаки, подобной произошедшей 7 октября со стороны террористической группировки ХАМАС.

"Случившееся на юге ничто по сравнению с тем, что они могут сделать здесь. Доктрина Израиля состоит в том, чтобы перевести войну на другую сторону", - заявил изданию Times старший офицер израильской армии.

Правительство Израиля сейчас обсуждает, насколько большой угрозой для страны "Хезболла".

Министр обороны Израиля Йоав Галлант считает, что страна должна и дальше усиливать сдерживание на севере. В этом месяце он объявил, что "Хезболла" должна переместить свои силы к северу от реки Литани.

"Мы хотим восстановить мир, и мы сделаем это посредством соглашения или силой со всеми вытекающими из этого последствиями", - сказал Галант.

Нападение ХАМАС на Израиль и напряженность с "Хезболлой"

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории страны были выпущены тысячи ракет и снарядов.

С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики "Хезболла" регулярно обстреливают ракетами израильские аванпосты и силы на границе. По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболла" на Израиль.

10 ноября ЦАХАЛ в ответ на обстрел израильской территории нанес серию ударов по военным базам "Хезболлы" используя минометные управляемые снаряды под названием "Железное жало".

Также силами и средствами израильской противовоздушной обороны был перехвачен один из самолетов, проникших на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.

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