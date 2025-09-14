ua en ru
Нетаньяху заявил, что руководители ХАМАС в Катаре живы, и снова призвал к их устранению

Израиль, Воскресенье 14 сентября 2025 00:05
Нетаньяху заявил, что руководители ХАМАС в Катаре живы, и снова призвал к их устранению Фото: израильский премьер Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС в Катаре остаются живыми и подчеркнул необходимость их ликвидации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Нетаньяху, это снимет главную преграду на пути к освобождению заложников и завершению войны в Газе.

"Террористические вожди ХАМАС, которые живут в Катаре, не заботятся о судьбе людей в Газе. Они блокировали все попытки заключить перемирие, чтобы бесконечно затягивать войну", - отметил Нетаньяху.

Израиль недавно нанес авиаудары по ячейкам руководства ХАМАС в Дохе. Эти удары вызвали осуждение со стороны Катара, который выступает одной из площадок для переговоров о прекращении огня.

По данным ХАМАС, в результате атаки погибли пятеро его членов, среди них - сын одного из лидеров движения в эмиграции Халиля аль-Хайи. В то же время, высшие руководители группировки и члены его переговорной делегации остались живы. Катар сообщил также о гибели сотрудника своей внутренней службы безопасности.

Премьер добавил, что Израиль не оставит безнаказанными лиц, ответственных за насилие против мирного населения.

По словам Нетаньяху, израильские спецслужбы продолжают слежку за действиями ХАМАС и собирают разведывательные данные, чтобы предотвратить дальнейшие атаки на израильскую территорию.

Заявления премьера прозвучали на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, когда обе стороны обмениваются ракетными ударами и военными операциями. Международные обозреватели отмечают, что пребывание лидеров ХАМАС в Катаре добавляет сложностей для прямого вмешательства Израиля и подчеркивает геополитические нюансы региона.

Напомним, в субботу, 13 сентября, генеральная Ассамблея ООН большинством голосов одобрила декларацию, предусматривающую план разделения Палестины на два государства - израильское и арабское.

При этом Израиль выразил несогласие с документом, поскольку он предусматривает как справедливое завершение конфликта создание независимого Палестинского государства рядом с Израилем.

