Нетаньяху заявив, що керівники ХАМАС у Катарі живі, і знову закликав до їх усунення

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху заявив, що лідери ХАМАС у Катарі залишаються живими і наголосив на необхідності їхньої ліквідації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами Нетаньягу, це зніме головну перепону на шляху до звільнення заручників та завершення війни в Газі.

"Терористичні вожді ХАМАС, які мешкають у Катарі, не переймаються долею людей у Газі. Вони блокували всі спроби укласти перемир’я, аби безкінечно затягувати війну", - зазначив Нетаньягу.

Ізраїль нещодавно завдав авіаударів по осередках керівництва ХАМАС у Досі. Ці удари викликали засудження з боку Катару, який виступає одним із майданчиків для переговорів про припинення вогню.

За даними ХАМАС, унаслідок атаки загинули п’ятеро його членів, серед них - син одного з лідерів руху в еміграції Халіля аль-Хайї. Водночас, вищі керівники угруповання та члени його переговорної делегації залишилися живими. Катар повідомив також про загибель співробітника своєї внутрішньої служби безпеки.

Прем'єр додав, що Ізраїль не залишить безкарними осіб, відповідальних за насильство проти мирного населення.

За словами Нетаньяху, ізраїльські спецслужби продовжують стеження за діями ХАМАС і збирають розвідувальні дані, щоб запобігти подальшим атакам на ізраїльську територію.

Заяви прем'єра прозвучали на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, коли обидві сторони обмінюються ракетними ударами і військовими операціями. Міжнародні оглядачі зазначають, що перебування лідерів ХАМАС у Катарі додає складнощів для прямого втручання Ізраїлю і підкреслює геополітичні нюанси регіону.