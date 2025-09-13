Генассамблея ООН поддержала создание Палестины, но без ХАМАС

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов одобрила декларацию, которая предусматривает план раздела Палестины на два государства - израильское и арабское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

За Нью-Йоркскую резолюцию проголосовали 142 государства - большинство стран ЕС, Британия, многие арабские страны, Китай, а также Украина.

Против выступили 10 стран, среди которых Израиль, США, Венгрия, Аргентина, Микронезия, Науру, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Тонга. Иран не голосовал, несколько стран, в частности Молдова и Чехия, воздержались.

Сегодня под руководством Франции и Саудовской Аравии 142 страны приняли Нью-Йоркскую декларацию о реализации решения о двух государствах.



Вместе мы прокладываем необратимый путь к миру на Ближнем Востоке.... pic.twitter.com/74c5CrMKW1 - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 12, 2025



Кроме дорожной карты, которая, как ожидается, позволит реализовать решение о создании двух государств на Ближнем Востоке, декларация содержит призыв о немедленном прекращении огня в Секторе Газа и освобождении всех удерживаемых там заложников.

Кроме того, документ предусматривает разоружение ХАМАС и его исключение из управления, нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, а также коллективные гарантии безопасности.

Израиль выразил несогласие с документом, поскольку он предусматривает в качестве справедливого завершения конфликта создание независимого палестинского государства рядом с Израилем.