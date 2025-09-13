ua en ru
Генассамблея ООН поддержала создание Палестины, но без ХАМАС

Нью-Йорк, Суббота 13 сентября 2025 11:52
Фото: Генассамблея ООН поддержала создание Палестины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов одобрила декларацию, которая предусматривает план раздела Палестины на два государства - израильское и арабское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

За Нью-Йоркскую резолюцию проголосовали 142 государства - большинство стран ЕС, Британия, многие арабские страны, Китай, а также Украина.

Против выступили 10 стран, среди которых Израиль, США, Венгрия, Аргентина, Микронезия, Науру, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Тонга. Иран не голосовал, несколько стран, в частности Молдова и Чехия, воздержались.


Кроме дорожной карты, которая, как ожидается, позволит реализовать решение о создании двух государств на Ближнем Востоке, декларация содержит призыв о немедленном прекращении огня в Секторе Газа и освобождении всех удерживаемых там заложников.

Кроме того, документ предусматривает разоружение ХАМАС и его исключение из управления, нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, а также коллективные гарантии безопасности.

Израиль выразил несогласие с документом, поскольку он предусматривает в качестве справедливого завершения конфликта создание независимого палестинского государства рядом с Израилем.

Палестинское государство

В 1947 году на Ближнем Востоке планировалось создать два государства - Израиль и Палестину. В ходе целого ряда вооруженных конфликтов между Израилем и его арабскими странами еврейское государство таки было создано, а вот палестинские группировки оказались без территории и начали войну против Израиля.

В начале 90-х начался процесс примирения между израильтянами и палестинцами. В результате этого, собственно, возникла Палестинская национальная автономия.

Летом стало известно, что Франция, Великобритания и еще ряд западных стран хотят признать Палестинское государство.

Что представляет собой Палестина и почему не все в мире считают ее полноценным независимым государством - в материале РБК-Украина.

